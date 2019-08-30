فريق الشباب الايراني للكرة الطائرة يتبوأ المركز الخامس عالميا

وخلال مباراته الاخيرة اليوم من نظيره الياباني، تمكن منتخب الشباب الايراني للكرة الطائرة من الفوز بـ 3 اشواط مقابل شوط واحد.

وخلال الشوط الاول من هذه المباراة سجل الشباب الايراني 28 نقطة مقابل 26، وفي الشوط الثالث 25 -16، وخلال الشوط الرابع سجل 25 نقطة مقابل 23؛ فيما خسر الشوط الثالث امام منافسه الياباني بنتيجة 25 -23.

وفي وقت سابق من هذه المباراة استطاع الشباب الايراني ان يهزم كلا من منافسيه البلغاري والكولومبي والكوبي، فيما خسر امام التشيك وايطاليا وروسيا، ليصنف خامسا في بطولة الشباب دون 19 عاما للكرة الطائرة العالمية بتونس.

ويتنافس المنتخبان الروسي والايطالي اليوم للفوز بلقب البطولة، فيما سيواجه المنتخب المصري غريمه الارجنتيني للفوز بالمركز الثالث لهذه البطولة العالمية.

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