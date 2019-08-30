ظريف: أميركا ترمي الى انهيار النظام العالمي 

وفي مقابلة له مع وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية التي نشرتها اليوم الجمعة تابع ظريف، ان أميركا وعبر إنتهاجها الأحادية تحولت الى تهديد جاد على النظام الدولي والدول الأخرى بالعالم.

وفي معرض الإجابة على سؤال حول تهديدات نهج التفرد للولايات المتحدة على الإتفاق النووي وإيران وكذلك العلاقات بين الصين وأميركا، أضاف ظريف، ان الإدارة الأميركية الحالية باتت تتبع ستراتيجيات خاصة بامكانها أن تكون خطيرة على الدول الأخرى بالعالم وحتى على الأميركيين أنفسهم.

ولفت ظريف الى روح التشاؤم والرؤية السلبية التي أخذت الولايات المتحدة تضخها في العالم ومحاولاتها الرامية الى تحدي العولمة، بما في ذلك تأثيراتها السلبية على ستراتيجية "طريق الحرير الجديد" للصين؛ مؤكدا، ان الستراتيجيات الأميركية الخاطئة لا تتفق مع مبدأ الحوار.



يتبع..أ م د

