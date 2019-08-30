ظريف: أميركا تسعى وراء تحطيم النظام العالمي 

وفي مقابلة له مع وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية التي نشرتها اليوم الجمعة تابع ظريف، ان أميركا وعبر إنتهاجها الأحادية تحولت الى تهديد جاد على النظام الدولي والدول الأخرى بالعالم.

يتبع..أ م د

