٣٠‏/٠٨‏/٢٠١٩ ٨:٣٣ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر 83458347
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في مقابلة له مع وكالة شينخوا الصينية؛

ظريف: أميركا تسعى وراء تحطيم النظام العالمي 

ظريف: أميركا تسعى وراء تحطيم النظام العالمي 

بكين/30 آب/أغسطس/إرنا- صرح وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، ان أميركا في حال تقديم واحدة من أقسى ستراتيجيات التفرد وبصورة إفراطية تماما والتي بامكانها تحطيم أساس النظام العالمي.

وفي مقابلة له مع وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية التي نشرتها اليوم الجمعة تابع ظريف، ان أميركا وعبر إنتهاجها الأحادية تحولت الى تهديد جاد على النظام الدولي والدول الأخرى بالعالم.

يتبع..أ م د
 

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