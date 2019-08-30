إيران ترفع كأس البطولة الدولية للألعاب القتالية الإيرانية

وفاز فريق "إيران-أ" بالبطولة في قسم منافسات الفرق لهذه الدورة من الألعاب بعد تسجيله 16 نقطة، فيما حققت أفغانستان لقب الوصافة برصيد ثلاث نقاط ومن ثم حازت جورجيا على المركز الثالث.

وفي المنافسات الفردية للوزن الأول من المسابقات، فاز "مصطفى حاجي ميري من فريق "إيران-ب"بالمركز الأول، فيما جاء "نجيب كريمي" من أفغانستان في المركز الثاني و"محمد رضا بنا" من فريق "إيران- أ" في المركز الثالث.

وفي الوزن الثاني للمنافسات، فاز "محمد رضا ميزايي" من فريق "إيران-أ" وحصل "واحد طالبوف" من جورجيا على المركز الثاني، فيما احتل "آرسن كافيان" من أرمينيا المركز الثالث.

وفاز "حميد بختياري" من فريق "إيران-أ" بالبطولة في منافسات الوزن الثالث واحتل "محمد داني شي" من فريق "إيران-باء" على المركز الثاني، فيما حصل "سجاد رمضاني" من أفغانستان على الميدالية البرونزية.

وفي منافسات الوزن الرابع، تقلد "فرزاد اسماعيلي" من فريق "إيران-أ" الذهبية، وفاز "جاسم نعيمي" من فريق "إيران آزاد" بالمركز الثاني وحصل "عل أفضلي" من فريق إيران على الميدالية البرونزية.

وفاز بالبطولة "محمد شوكتي" من فريق "إيران-أ" لمنافسات الوزن الخامس، فيما حقق المركز الثاني "محمد كريم ايناري" من أفغانستان وحصل "أمين رشيدي" على المركز الثالث لهذا الوزن في إطار البطولة.

واقيمت الجمعة، منافسات "كأس الوحدة" الدولي للألعاب القتالية الإيرانية (رزم آوران) في محافظة اصفهان (وسط) بحضور منتخبات جورجيا وأرمينيا وأذربيجان وأفغانستان وإيران.

وتنافس في إطار البطولة، 40 رياضيا في خمسة أوزان بمدينة اصفهان.

وقال مؤسس ورئيس إتحاد فرع الرياضات القتالية الإيرانية (رزم آوران) "مجيد رجائي"، ان هذا الفرع الرياضي يهدف الى تعزيز روح الفروسية والتسامح والإرتقاء بالقيم الأخلاقية النبيلة.

وتابع، ان إقامة هذه الدورة من المنافسات في إيران تسهم بصورة ملحوظة في تعزيز مهارات الرياضيين في هذا الفرع.

وقال رجائي، ان إقامة هذا الحدث الرياضي في مدينة اصفهان، يشكل تمهيدا جيدا لاستمرار اقامة منافسات "رزم آوران" بمشاركة عدد أكبر من الدول.

ورياضة "رزم آوران" الإيرانية، هي عبارة عن رياضة قتالية تشتمل على جميع المهارات والفنون القتالية الإيرانية والتي تتضمن فنون الدفاع وضربات اليد والرجل التي تتم من دون الإمساك بالخصم، كما تشتمل على فنون الإشتباك عن قرب، وكذلك التدريب على مهارات الدفاع عن النفس، والإجتياز السريع للحواجز وإجراء الحركات البهلوانية.

إنتهى**أ م د



