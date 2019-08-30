٣١‏/٠٨‏/٢٠١٩ ١٢:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83458461
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عقد اجتماع قنصلي مشترك بين ايران واندونيسيا

عقد اجتماع قنصلي مشترك بين ايران واندونيسيا

طهران / ارنا- عقد في العاصمة الاندونيسية جاكرتا امس الجمعة اجتماع قنصلي مشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واندنيسيا.

وتراس الوفد الايراني مدير عام الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الايرانية فيما تراس الوفد الاندونيسي نائب رئيس الدائرة العامة للشؤون القنصلية والبروتوكولية في وزارة الخارجية الاندونيسية.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع بشان القضايا القنصلية ومنها المتعلقة بتاشيرات الدخول والشؤون الجامعية وبعض القضايا القضائية وشؤون سجناء الطرفين والمهاجرين واللاجئين.

ورحب الجانبان بالمصادقة على لائحتين للتعاون القضائي في الشؤون الجزائية واسترداد المجرمين، واعربا عن الامل بالتوقيع في اقرب فرصة ممكنة على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة المخدرات بين البلدين.

ودعا الجانب الايراني خلال الاجتماع لدراسة نقل المحكومين الايرانيين الى ايران وتحسين ظروف السجناء الايرانيين في اندونيسيا.

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