عقد اجتماع قنصلي مشترك بين ايران واندونيسيا

وتراس الوفد الايراني مدير عام الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الايرانية فيما تراس الوفد الاندونيسي نائب رئيس الدائرة العامة للشؤون القنصلية والبروتوكولية في وزارة الخارجية الاندونيسية.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع بشان القضايا القنصلية ومنها المتعلقة بتاشيرات الدخول والشؤون الجامعية وبعض القضايا القضائية وشؤون سجناء الطرفين والمهاجرين واللاجئين.

ورحب الجانبان بالمصادقة على لائحتين للتعاون القضائي في الشؤون الجزائية واسترداد المجرمين، واعربا عن الامل بالتوقيع في اقرب فرصة ممكنة على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة المخدرات بين البلدين.

ودعا الجانب الايراني خلال الاجتماع لدراسة نقل المحكومين الايرانيين الى ايران وتحسين ظروف السجناء الايرانيين في اندونيسيا.

انتهى ** 2342