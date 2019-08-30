الوكالة الذرية: مخزون ايران من اليورانيوم المخصب بلغ 241 كغم

وكانت الوكالة قد أعلنت في يوليو / تموز أن إيران قد تخطت كلا من الحد المتعلق بمخزون اليورانيوم المخصب البالغ 202.8 كيلوغرام والحد المتعلق بنقاء المادة الانشطارية البالغ 3.67 بالمئة.

وفي تحديث شفهي لم يتضمنه التقرير في العاشر من يوليو /تموز قالت الوكالة إن يران تقوم بتخصيب اليورانيوم لنقاء نسبته 4.5 بالمئة ولديها مخزون من اليورانيوم المخصب يبلغ 213.5 كيلوغرام.

واوردت "رويترز" ان التقرير الفصلي الذي توزعه الوكالة على الدول الأعضاء اظهر أنه بعد ما يقرب من شهرين من تخطيها لتلك الحدود، أصبح مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران 241.6 كيلوغرام بينما تقوم بعمليات تخصيب إلى مستوى تصل نسبته إلى 4.5 بالمئة وهو في ذات الحدود المعلن عنها سابقا.

واعتبر التقرير أن تعاون إيران مع الوكالة "ليس مثاليا" حسب وصفه واضاف ”التواصل الحالي بين الوكالة وإيران... يتطلب تعاونا كاملا وسريعا من إيران. تواصل الوكالة السعي لتحقيق هذا الهدف مع إيران“.

يذكر انه وبعد تقاعس الاطراف الاوروبية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي بادرت ايران لغاية الان الى تنفيذ خطوتين في سياق خفض التزاماتها في اطار الاتفاق وهي على استعداد لاتخاذ الخطوة الثالثة بعد ايام، لكنها اكدت في الوقت ذاته استعدادها للعودة الى الوضع السابق في حال تنفيذ الاطراف الاوروبية الالتزامات الملقاة على عاتقها والتي وعدت بتنفيذها بعد خروج اميركا غير القانوني من الاتفاق العام الماضي واعادتها فرض الحظر الجائر على ايران وتهديدها بفرض العقوبات على كل من يتعاون معها .

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