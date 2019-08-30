الصحة الفلسطينية : 54 اصابة بنيران الاحتلال على حدود غزة

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ان الطواقم الطبية تعاملت مع 54 اصابة منها 30 بالرصاص الحي اضافة الى اصابة مسعف وصحفي من قبل الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة.

وشارك الالاف الفلسطينيين في مسيرات كسر الحصار في مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة في الجمعة الثانية والسبعين لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل عنوان "الوفاء للشهداء".

وحضر الشباب الفلسطيني في خمسة نقاط على الحدود بدءا من رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة مرورا بالبريج وسط القطاع ووصولا لغزة وجباليا شمال القطاع تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة التي دعت الى أوسع مشاركة ممكنة من الجماهير.

وانتشر العشرات من جنود الاحتلال الاسرائيلي في المواقع العسكرية المحاذية لمخيمات العودة فيما قال شهود عيان ان حريقا اندلع في الجهة الثانية ناجم عن بالون حارق انطلق من قطاع غزة.

وأطلق جنود الاحتلال النار على المشاركين في رفح وخان يونس.

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