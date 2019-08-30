٣١‏/٠٨‏/٢٠١٩ ٣:٠١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83458485
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في مسيرات العودة.. إصابة 75 فلسطينيا بينهم 42 بالرصاص الحي شرقي قطاع غزة

في مسيرات العودة.. إصابة 75 فلسطينيا بينهم 42 بالرصاص الحي شرقي قطاع غزة

طهران / 31 اب /اغسطس /ارنا- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إصابة 75 متظاهرا، بينهم 42 بالرصاص الحي، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها :" أُصيب 75 فلسطينيا، بإصابات مختلفة منها 42 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي".

ولم توضح الوزارة طبيعة بقية الإصابات، لكنها ذكرت أن من بين المصابين، 18 طفلا وسيدتين.

وشارك الالاف الفلسطينيين في مسيرات كسر الحصار في مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة في الجمعة الثانية والسبعين لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل عنوان "الوفاء للشهداء".

وحضر الشباب الفلسطيني في خمسة نقاط على الحدود بدءا من رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة مرورا بالبريج وسط القطاع ووصولا لغزة وجباليا شمال القطاع تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة التي دعت الى أوسع مشاركة ممكنة من الجماهير.

وانتشر العشرات من جنود الاحتلال الاسرائيلي في المواقع العسكرية المحاذية لمخيمات العودة فيما قال شهود عيان ان حريقا اندلع في الجهة الثانية ناجم عن بالون حارق انطلق من قطاع غزة.

وأطلق جنود الاحتلال النار على المشاركين في المسيرات في رفح وخان يونس.

انتهى ** 2342

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