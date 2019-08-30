اليمن: 4 صواريخ "زلزال1" تدك تجمعات قوى العدوان السعودي في عسير

وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" عن إطلاق 4 صواريخ "زلزال1" على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب وحققت إصابات مباشرة.
وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوى العدوان السعودي وتدمير عتاد حربي جراء قصف تجمعاتهم قبالة منفذ علب.
انتهى ** 2342
طهران / 31 اب /اغسطس /ارنا- أطلقت صاروخية الجيش واللجان الشعبية اليمنية الجمعة، 4 صواريخ من طراز "زلزال1" على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في عسير.
وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" عن إطلاق 4 صواريخ "زلزال1" على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب وحققت إصابات مباشرة.
وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوى العدوان السعودي وتدمير عتاد حربي جراء قصف تجمعاتهم قبالة منفذ علب.
انتهى ** 2342
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