اليمن: 4 صواريخ "زلزال1" تدك تجمعات قوى العدوان السعودي في عسير

طهران/30 آب/أغسطس/إرنا- أكدت اليوم الجمعة، منسقة السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي "فيدريكا موغريني"، ان أوروبا تدعم كافة الجهود التي تأتي في سياق الحفاظ على الإتفاق الشامل للقوى النووية بالعالم مع إيران (الإتفاق النووي).