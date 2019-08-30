أمیركا تفرض الحظر على ناقلة النفط الإيرانية "آدريان دريا"

وقالت الوزارة في بيان: "اتخذ فرع وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية اليوم إجراءات ضد آدريان دريا، وهي ناقلة نفط تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الإيراني، يستفيد منه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي" حسب زعمها.

يذكر ان ناقلة النفط الايرانية "آدريان دريا" (غريس1 سابقا) كانت قد احتجزتها القوة البحرية البريطانية بصورة غير قانونية في منطقة مضيق جبل طارق بحجة انها تحمل النفط الى سوريا الخاضعة لعقوبات الاتحاد الاوروبي وبعد 45 يوما اصدرت المحكمة العليا في هذه المنطقة قرارا بالافراج عنها.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد دعت سلطات جبل طارق لمواصلة احتجاز الناقلة الا ان الاخیرة رفضت ذلك.

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