السفیر الایراني لدى طاجيكستان يلتقي رئيس البرلمان الطاجيكي

وتبادل "محمد تقي صابري" السفير الايراني لدى جمهورية طاجيكستان وجهات النظر مع رئيس البرلمان الطاجيكي "شكورجان ظهور اوف "حول علاقات البلدين والسبل الكفيلة لتنمية التعاون في المجالات البرلمانية والاقليمية والدولية.

وشرح رئيس البرلمان الطاجيكي القواسم الدينية والثقافية واللغة والحضارة المشتركة بين الشعبين الايراني والطاجيكي مؤكدا على ضرورة تعميق الصداقة وتعزيز العلاقات بين الشعبين والحكومتين .

واعلن "ظهوراوف" استعداد طاجيكستان لتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال الاستفادة من طاقة اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي والتعاون بين برلماني البلدين واكد على ضرورة زيادة اللقاءات وزيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين والاستثمار والتعاون بين الشركات الايرانية والطاجيكية.

واشار السفير الايراني لدى طاجيكستان الى تحسين العلاقات الايرانية والطاجيكية خلال الاشهر الاخيرة وزيارة رئيس الجمهورية الى طاجيكستان للمشاركة في قمة سيكا وزيارة وزير الخارجية الطاجيكي الى طهران واستئناف الرحلات المباشرة بين البلدين من جديد وقال ان كبار مسؤولي البلدين يعتزمون تنمية العلاقات بين الشعبين الايراني والطاجيكي.

واشار "صابري" الى عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في المستقبل القريب معتبرا فرص التعاون الاقتصادي بين ايران وطاجيكستان بانها اعلى من المستوى الراهن.

وتطرق السفير الايراني الى اهمية ومكانة برلماني البلدين ودوره في ارتقاء مستوى العلاقات الثنائية واكد على استعداد ايران للتعاون مع طاجيكستان في كافة المجالات.

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