سلوفاكيا تؤكد دعمها للاتفاق النووي الايراني

وخلال لقاء الوادع الذي جمعه بالسفير الايراني في براتيسلافا (عاصمة سلوفاكيا) "عباد الله مولائي" أمس الجمعة، أعرب مساعد وزير خارجية سلوفاكيا عن ارتياحه لمجموعة المبادرات والانجازات والتطورات الايجابية في العلاقات الايرانية والسلوفاكية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في فترة ما بعد الاتفاق النووي، مرحبا بمواصلة العلاقات والمباحثات بين طهران وبراتيسلافا.

وأشار باریزك إلى الدور والأهمية الدبلوماسية في العلاقات الدولية، مؤكدا على دعم بلاده للاتفاق النووي الايراني المبرم عام 2015.

كما بحث مساعد وزير خارجية سلوفاكيا مع السفير الإيراني آخر التطورات وآفاق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.

من جانبه، شدد مولائي على ضروة اتخاذ الإجراءات المسؤولة والجادة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي من أجل تنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق النووي.

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