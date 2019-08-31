افتتاح معرض السياحة الدولي في الصين بمشاركة ايرانية

وتحت شعار " التعاون الراقي – تطوير التنمية" افتتح یوم الاربعاء الماضي في مدينة غوانجو الصينية المعرض الدولي لطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين بمشاركة دولية واسعة ومنها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وافاد مراسل وكالة ارنا من المعرض ان اكثر من ثلاثة الاف شركة من 60 دولة من مختلف ارجاء العالم ومن المتوقع ان يزوره 500 الف شخص.

وتشارك الجمهورية الاسلامية الايرانية في المعرض عن طريق قنصليتها في غوانجو وبالتعاون مع شركة " يادمان برشيا " السياحية .

وافاد مراسل وكالة ارنا في الصين: ان 500 شركة من 92 دولة تشارك في المعرض ومنها ايران في جناح خاص لشركات تعمل في مجالات السجاد والصناعات اليدوية والزعفران والفستق والتمور.

وتقع محافظة غواندونغ جنوب الصين ويبلغ عدد سكانها 110 مليون وبمقدار تجاري 950 مليار دولار سنویا وهي من اغنى المحافظات الصينية.

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