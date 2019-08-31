أكاديمي أمريكي :على فرنسا أن تلعب دورا محايدا في جهودها الدبلوماسية

وفي تصريح لمراسل "إرنا"، أشار انتصار إلى الإجراءات الدبلوماسية التي اتخذها الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون بهدف تخفيف حدة التوتر بين طهران وواشنطن، قائلا إنه وفقا للاخبار المنتشرة في المصادر الغربية خلال الأيام الاخيرة يبدو أن مباحثات واجراءات ماكرون رفعت احتمالية لقاء الرئيس الإيراني، حسن روحاني ونظيره الأمريكي.

ولفت إلى أن معارضي مثل هذا اللقاء سيبذلون جهودا لمنع انعقاده، موضحا أن موقع أكسيوس الاخباري في أمريكا نشر تقريرا حول استعجال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اثناء حضور وزير الخارجية الإيراني في فرنسا وهذا يدل بأن الحكومة الإسرائيلية تشعر بقلق عميق إزاء أي اتصال يحدث بين كبار المسؤوليين الإيرانيين والامريكيين وستبذل بالتأكيد جهدا حثيثا لمنع أي عملية دبلوماسية.

وحول اهداف فرنسا لجهودها الدبلوماسية خلال الأشهر الأخيرة، أكد انتصار: إن الفرنسيين ومثل الدول الأوروبية الاخرى يرغبون في استتباب الامن في المنطقة وألا تؤدي التوترات الراهنة بين واشنطن وطهران إلى زعزعة الامن والاستقرار هناك لأن عدم الاستقرار سيهدد مصالح باريس السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.

وأضاف هذا الأكاديمي الأمريكي: بالنظر إلى العلاقة الجيدة نسبيا بين ترامب وماكرون تأمل فرنسا في أن يحقق ماكرون نتائج مواتية في جهوده الدبلوماسية بين ايران وأمريكا أفضل من نظرائه الأوروبيين، مشددا على أن فرنسا يجب أن تلعب دورا محايدا من أجل تحقيق النجاح.

وفي معرض رده على سؤال حول ما تهدف إليه محاولات الرئيس الأمريكي من أجل اللقاء مع روحاني؟، قال انتصار إن ترامب يريد أن يظهر نفسه بأنه شخصية دبلوماسية وبأنه يستطيع فعل شيء فشل فيه الرئيس الأمريكي السابق أوباما.

وأشار إلى الأهداف الأخرى التي يسعى لأجلها ترامب، قائلا إن الرئيس الأمريكي يسعى وراء إجبار ايران بأن تقضي على صنعتها النووية إلى الأبد، إضافة إلى هذا فهو يتطلع لإضعاف نظام إيران الدفاعي إلى مستوى الصفر.

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