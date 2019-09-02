صحراء "ريغ الجن".. مثلث برمودا الإيراني

وتقع صحراء "ريغ الجن" المليئة بالتلال الرملية والمستنقعات المالحة في جنوب غرب صحراء "دشت كوير" و جنوب مدينة "سمنان" وجنوب شرق مدينة "جرمسار"، باختصار إنها تقع بين محافظتي سمنان وأصفهان، وتبلغ مساحتها حوالي 3800 كيلومتر وبطبيعتها الخلابة ورمالها الأخاذة إلا أنه لايوجد في هذه الصحراء اي ينابيع للمياه.

وتصدر الرياح التي تصطدم بالتلال الرملية اصوات غريبة ما يجعل السياح والأهالي القاطنين بالقرب منها تنسج الأساطير والقصص الغريبة عن صحراء "ريغ جن"، ولعل السبب الحقيقي في ذلك هو عجزهم عن عبور هذه الصحراء وبقاءها سرا غامضا لفترة طويلة.

يقول الساكنون في المناطق القريبة من الصحراء ان اي شخص تطأ قدمه صحراء "ريغ الجن" يختفي بسرعة وترسله الارواح والكائنات الخارقة الى قلب الصحراء.

ولكن ما يستقطب السياح هي معالمها الصحراوية الجميلة مثل التجول على الكثبان الرملية ومشاهدة الشمس وهي تتوهج فوق السماء الزرقاء ورؤية السماء المرصعة بالنجوم والنسيم الهاب ليلا.

ويجب على الاشخاص الراغبين بالذهاب الى صحراء "ريغ جن " اخذ الحيطة والالتزام بتعليمات السلامة وتجهيز العدة اللازمة لذلك، لان الصحراء على عكس ظاهرها الهادىء فهي خطيرة جدا.

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