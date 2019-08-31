مقاومة العدو الاسرائيلي و تعزيز قوة الشعب اللبناني من اهداف الامام المغيب

فعندما قدم الامام الصدر الى لبنان كان هناك حرمان كبير وخاصة في اوساط المسلمين الشيعة ولم توّف حقوقهم كسائر طبقات المجتع الاخرى في لبنان حيث قام الامام المغيب بزيارة القرى والمدن وشاهد الحرمان عن كثب.

إن هدف الامام كان رفع الحرمان وخاصة في المناطق المحاذية لـ "اسرائيل"، وفي سياق تحققه قام بتاسيس حركة امل التي تركزت اهداف تشكيلها على اسس ثلاثة وهي رفع الحرمان و ارساء مقاومة ضد العدو الصهيوني وتقوية الشعب وجعل النظام اللبناني عادلا يستطيع الالمام بجميع الامور؛ فتم انشاء العديد من المؤسسات و المعاهد و المدارس والمجلس الشيعي الاعلى وذلك للنهوض بالشباب ليحمل المسؤولية في بناء وطنه والمستقبل ومواجهة العدو الصهيوني.

وجاء تأسيس حركة امل مع وجود العديد من حركات المقاومة في حينها ومنها منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسرعرفات.ومن انجازاتها السياسية، المساهمة في مهام الدولة اللبنانية وبالتالي الحصول على استحقاق الشيعة؛ والاجتماعية , تاسيس مدارس في جميع القرى التي يسكنها اكثر من 10000 مواطن و تستوعب الف طالب وطالبة وكذلك تقوية المناطق القريبة من العدو حيث كان شعارها "اينما يوجد العدو فيجب تقوية المناطق القريبة منه" .

وحول ملف الامام موسى الصدر حاورت ارنا ممثل حركة امل في طهران " صلاح فحص" الذي قال ان الامام المغيب قام بزيارة ليبيا بدعوة رسمية من حكومة هذا البلد وباصرار الكثير من الدول العربية؛ مشيرا الى ان الامام الصدر كان يعرف ان القذافي لا يريد المقاومة.

وتابع فحص : لقد تم تشكيل لجنة برئاسة وزير خارجية لبنان انذك وذهبوا الى لبنان؛ مؤكدا ان "الامام عندما ذهب الى ليبيا كان حيا وهو لايزال معتقلا هناك".

واردف القول : ان احدهم في ليبيا قال انه يعرف مكان الامام الصدر ولكنه بعد نصف ساعة ونتيجة حادث طريق توفي.

واضاف : نحن نعتقد بان الامام الصدر لايزال حيا وهو موجود في ليبيا وان هذه القضية هي الاساس بالنسبة لنا كما ان القضية الفلسطينية هي الاخرى اساس؛ مؤكدا على ضرورة حلها بالطرق المطلوبة.

انتهى **م م**