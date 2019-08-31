سفير النمسا: تعاون بين فينا وطهران في مجال ادارة الازمات

وافادت "ارنا"، ان سفير النمسا لدى طهران " ستيفن شولتز" وخلال زيارته مقر ادارة الازمات بالعاصمة طهران، اكد على عن استعداد بلاده للتعاون في هذا الشأن والارتقاء بامكانيات طهران في مجال احتواء الحوادث.

ونوه اشار شولتز بـ "تعاون النمسا مع ايران، ومنذ وقوع الزلزال في مدينة بم (بمحافظة كرمان - جنوب شرقي البلاد)"؛ قائلا : ان النمسا تمتلك الخبرات في مجال ادارة الازمات الطبيعية واحتواء الكوارث؛ معتبرا تبادل هذه التجارب مع طهران خطوة باتجاه تنمية العلاقات بين البلدين والتي اكد عليها رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وبيّن السفير النمساوي، انه "بامكان ايران ان تلعب دورا اقليميا مهما في مجال الاغاثة والانقاذ"؛ واضاف : ان ايران تمتلك امكانيات وتجارب جيدة في هذا المجال والتي من شانها ان تكون مفيدة للنمسا والمجتمع الدولي؛ ومعلنا ترحيب بلادة التعاون المشترك بهذا الشأن ونقل التجارب بين البلدين .

ودعا شولتز الى اجراء مناورات اغاثية مشتركة وتعاون علمي اكاديمي في مجال ادارة الازمات وتدريب الكوادر و الاستفادة منهم؛ واصفا ذلك من محاور التعاون بين البلدين في هذا المجال.

من جانبه، رحب مدير منظمة ادارة الازمات في مدينة طهران "رضا كرمي" بالتعاون مع النمسا في جميع المجالات التي تتعلق بادارة الازمات والتي من شأنها ان تسهم في تنمية العلاقات بين طهران وفيينا.

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