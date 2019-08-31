ايران تفوز ببطولة سباق الـ موتوكروس الرباعي في اذربيجان

واقيمت مسابقات الـ "موتوكروس" الرباعية في العاصمة الاذربيجانية باكو على مدى يومين (24 و25 اب /اغسطس الحالي)؛ وذلك بمشاركة ايران وروسيا وجورجيا وجمهورية اذربيجان.

وتوزعت فروع البطولة على 3 فئات شبابیة، وبما يشمل "السباق الحر، و250 سي سي، و450 سي سي لفئة الشباب؛ حيث تمكن المنتخب الايراني المشارك ان يحصد 7 منصات من اجمالي المنصات التسعة، وبالتالي الفوز بلقب البطولة في هذه المنافسات.

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