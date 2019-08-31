ايران تفوز ببطولة سباق الـ موتوكروس الرباعي في اذربيجان

واقيمت مسابقات الـ "موتوكروس" الرباعية في العاصمة الاذربيجانية باكو على مدى يومين (24 و25 اب /اغسطس الحالي)؛ وذلك بمشاركة ايران وروسيا وجورجيا وجمهورية اذربيجان.
وتوزعت فروع البطولة على 3 فئات شبابیة، وبما يشمل "السباق الحر، و250 سي سي، و450 سي سي لفئة الشباب؛ حيث تمكن المنتخب الايراني المشارك ان يحصد 7 منصات من اجمالي المنصات التسعة، وبالتالي الفوز بلقب البطولة في هذه المنافسات.
انتهى ** ح ع
طهران / 31 اب / اغسطس / ارنا – فاز المنتخب الايراني الموفد الى مسابقات "موتوكروس" الرباعية في جمهورية اذربيجان، بلقب البطولة في هذه المنافسات.
واقيمت مسابقات الـ "موتوكروس" الرباعية في العاصمة الاذربيجانية باكو على مدى يومين (24 و25 اب /اغسطس الحالي)؛ وذلك بمشاركة ايران وروسيا وجورجيا وجمهورية اذربيجان.
تعليقك