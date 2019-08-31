المصادقة على الضوابط الاساسية حول تنفيذ المشاريع النفطية للبلاد

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني لرئيس الجمهورية، ان المشاركين في اجتماع المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي، ناقشوا العديد من القضايا الاقتصادية المطروحة على الساحة الداخلية بما في ذلك الضرائب والضمان الاجتماعي وادارة القضايا المالية في ايران.

ويضيف هذا التقرير، ان رئيس البنك المركزي قدم خلال الاجتماع تقريرا حول التسهيلات المصرفية المخصصة للشركات الانتاجية بهدف تطوير الانتاج المحلي في البلاد.

وطالب المشاركون في اجتماع المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي (اليوم)، رئيس البنك المركزي بتعزيز دور البنوك في سياق عملية تطوير الانتاج الوطني وتعزيز الوضع الاقتصادي في ايران، وتنفيذ خطة الاصلاح المصرفي وفقا للاطر المحددة في هذا الخصوص.

كما اكد رؤساء السلطات الثلاث على مواصلة الاجراءات المتعبة بهدف مكافحة الفساد بصورة جادة وذكية و وفقا لمعايير الانصاف؛ وتحديد نقاط الضعف في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع