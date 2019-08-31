روحاني يهنئ بذكرى إستقلال قيرغيزيا

وأعرب روحاني عن أمله في إستمرار وتعزيز العلاقات الطيبة بين طهران وبيشكك التي تمتد جذورها في القواسم الحضارية والثقافية المشتركة بين البلدين، في مختلف الجوانب السياسية والإقتصادية والثقافية أكثر من أي وقت مضى؛ سائلا الباري تعالى أن يمن على الرئيس القيرغيزي بدوام الصحة والنجاح وعلى شعبه بالسعادة والرخاء.

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