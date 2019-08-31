رئيس السلطة القضائية يؤكد ضرورة فضح داعمي الإرهاب

وأضاف رئيس السلطة القضائية خلال لقائه اليوم السبت مع جمع من المعاقين وأسر الشهداء من ضحايا الإغتيال: لتعلم شعوب العالم، ان اليوم أخذت ترفع رايات الدفاع عن حقوق الإنسان، نفس تلك المنظمات التي لا تقيم لأرواح الأبرياء وزنا.

واوضح رئيس السلطة القضائية ان تكريم ذكرى الشهداء اليوم، وخاصة شهداء عمليات الاغتيال، تحمل رسالة بانه يجب فضح اولئك الذين يدعمون الإرهاب، وقال: يجب أن يكون واضحا كيف يدعم آل سعود الإرهابيين بأموالهم.. الغربيون الذين يدعون اليوم الدفاع عن حقوق الإنسان ويزعمون محاربة الإرهاب، حولوا بلادهم إلى قواعد للارهابيين ومكتبهم بجوار البيت الأبيض.. يجب فضح هؤلاء امام العالم ليتضح أنهم كاذبون في ادعائهم بدعم حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

وأضاف رئيسي، انه توجد اليوم معايير مزدوجة لحقوق الإنسان في العالم ويجب إيضاح هذا الموضوع وتوعية الرأي العام العالمي في هذا الصدد.

وأكد ضرورة إدانة المنظمات الإرهابية من قبل الرأي العام العالمي والضمائر الحية بالعالم قبل إدانتها في المحاكم الدولية.

وتابع رئيس السلطة القضائية، ان يقضة شعوب العالم اليوم وإماطة اللثام عن وجه الإرهابيين في البلاد والمنطقة والعالم هو ثمرة الدماء الزكية للشهداء من ضحايا الإغتيال والإرهاب.

وأردف، ان عوائل الشهداء في كل مكان هم حاملو الراية التي ترمز إلى الثورة الإسلامية وقيم الثورة ونهج الإمام الخميني (رض) واهدافه واقتدار وكرامة الجمهورية الاسلامية الايرانية ومظلومية شهدائها الابرار.

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