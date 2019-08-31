مسعود بارزاني يؤكد على تطوير العلاقات مع ايران

وخلال استقباله القنصل الايراني في اربيل نصرالله رشنودي، السبت، اشار بارزاني الى بدء اعمال الحكومة التاسعة في اقليم كردستان العراق ، معربا عن ثقته بتطوير العلاقات بين الاقليم والجمهورية الاسلامية الايرانية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والثقافية.

من جانبه وجّه القنصل الايراني في اربيل الشكر والتقدير لبارزاني لرؤيته الطيبة وبارك تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مسرور بارزاني، مؤكدا ضرورة الارتقاء بالتعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واقليم كردستان العراق وتطوير العلاقات بينهما.

وبحث الجانبان خلال اللقاء بشان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها فضلا عن احدث التطورات في المنطقة.

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