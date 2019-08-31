ظريف يحضر اجتماع لجنة الامن القومي النيابية اليوم الاحد

وكان قد اُعلِن من قبل بان مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي سيحضر اجتماع اللجنة.

ومن المقرر ان يقدم ظريف خلال الاجتماع عرضا حول زيارته الى الدول الاوروبية فنلندا والسويد والنرويج خاصة فرنسا.

وسيبحث اعضاء اللجنة خلال الاجتماع؛ لائحة انضمام حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية لمعاهدة "سلامة ادارة الوقود المستهك وسلامة ادارة النفايات المشعة" المعادة من مجلس صيانة الدستور، مشروع حماية المياه الجوفية الايرانية، مشروع تاسيس نادي الدول المحظورة من قبل اميركا، مشروع الغاء الدولار من المعاملات الدولية، مشروع تعديل المادتين 15 و 16 المتعلق بدخول واقامة الرعايا الاجانب في البلاد.

ومن المقرر ايضا ان يعقد فريق عمل لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد اجتماعا للبحث في مشروع الزام الحكومة باتخاذ الاجراء اللازم ضد الدول الجارة المستضيفة للقواعد الاميركية، مشروع مواجهة الحظر الاميركي عن طريق مقايضة السلع والخدمات، مشروع الزام الحكومة بمتابعة الحصول على تعويضات ازاء الاجراءات المناهضة لحقوق الانسان التي تقوم بها اميركا ضد الرعايا الايرانيين، مشروع تاسيس متحف لجرائم اميركا، مشروع الزام الحكومة بالمتابعة القانونية للخطوة الاجرامية الاميركية باسقاط طائرة نقل الركاب الايرانية (عام 1988 فوق مياه الخليج الفارسي).

انتهى ** 2342