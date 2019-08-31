طاقة توليد الكهرباء في ايران تجاوزت 82 الف ميغاواط

وفي كلمته خلال وضع الحجر الاساس السبت لوحدتين غازيتين (دورة مركبة) في محطة "الشهيد سليمي" في مدينة نكاء بمحافظة مازندران شمال ايران، قال محسن طرزطلب، ان هذه الطاقة لتوليد الكهرباء ادت الى عدم حدوث مشكلة ما في توفير الكهرباء للمواطنين خلال فصل الصيف للعام الجاري.

واوضح طرزطلب بان نحو 67 الف ميغاواط من طاقة توليد الكهرباء في البلاد يتم توفيرها من قبل المحطات الحرارية.

واضاف، ان ترشيد استهلاك الكهرباء في العام الجاري جلعنا في غنى عن استيراد الكهرباء من تركمنستان ، وذلك من خلال زيادة الطاقة المولدة في الداخل والتي كان نحو 98 منها متعلقا بالمحطات الحرارية.

وصرح بانه سيتم خلال العام الجاري ايضا البدء بتنفيذ محطتين غازيتين اخريين في مدينتي سرخ رود ومحمود آباد حيث سيبلغ اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة من هاتين المحطتين والوحدتين الغازيتين في محطة "الشهيد سليمي" 800 ميغاواط في العام 2021 لتلبية حاجة محافظة مازندران المتزايدة من الكهرباء.

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