مسؤول عسكري: الشعب الايراني يرفض التفاوض تحت الحظر والضغط والتهديد

وفي كلمته التي القاها مساء السبت خلال مراسم العزاء في ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) في مدينة باكدشت في ضواحي طهران، قال العميد طلائي، ان اميركا بزعامة ترامب اليوم ورغم امتلاكها امكانيات متطورة فانها لا تجرؤ على التعرض لايران وتعلم بانها لو قامت بتحرك ما ضد ايران ستتلقى ردا قويا من قواتنا المسلحة.

واضاف، ان مقاومة الشعب الايراني قد جعلت اميركا وترامب في مكانهما الصحيح ليلتمسا التفاوض من ايران.

واكد العميد طلائي، ان الشعب الايراني يرفض التفاوض تحت الحظر والضغط والتهديد ويعتبر عزة واستقلال وحرية وعظمة البلاد رهنا بالتمسك بثقافة عاشوراء المتمثلة بالتصدي للطاغوت.

انتهى ** 2342