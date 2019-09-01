كرة السلة على الكراسي المتحركة الإيرانية تتوج ببطولة اليابان الرباعية

وتمكن المنتخب الإيراني لكرة السلة على الكراسي المتحركة من الفوز على نظيره الأسترالي في نهائي بطولة ميتسوبيشي الرباعية صباح اليوم (الأحد) بنتيجة 84 – 58.

وشاركت المنتخبات الوطنية لإيران واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية في بطولة اليابان الرباعية لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وكان الفريق الإيراني قد فاز 76- 59 امام كوريا الجنوبية قبل النهائي وخسر 63 - 57 أمام ضيفه (اليابان).

وتعتبر منتخبات إيران واليابان وكوريا الجنوبية هي من بين الفرق الأسيوية الأقوى في كرة السلة على الكراسي المتحركة، وتمثل هذه البطولة بمثابة الاعداد والتحضير للفرق الأربعة لخوض منافسات الترشح لأولمبياد طوكيو 2020 للمعاقين.

وستقام بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة الآسيوية في تايلاند في الفترة من 27 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 8 كانون الأول/ ديسمبر 2019، والتي تعتبر بمثابة الترشح لبارأولمبياد طوكيو .

فريق كرة السلة الإيراني على الكراسي المتحركة، الذي كان غائبا بسبب مشاكل في بارأولمبياد بكين والذي واجه تعليقا لمدة خمس سنوات في بارأولمبياد لندن، تمكن في الألعاب الأولمبية للمعاقين السابقة (ريو 2016) من المشاركة واحتل المركز العاشر بين 12 فريقا مشاركا.

بعد بطولة ريو للمعاقين وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تحسن تقدم الفريق واستعداده لدرجة أنه فاز بالميدالية الذهبية لأول مرة في دورة الألعاب الباراولمبية 2018 في جاكرتا، وكان بين المنتخبات الأربعة الأولى في بطولة العالم التي أقيمت في هامبورغ بألمانيا سبتمبر 2018 .

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