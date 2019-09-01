٠١‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١١:٠٢ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83460277
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لعبة الشطرنج الإيرانية ترتقي ثلاث مراكز وتحتل المركز العشرين عالميا

لعبة الشطرنج الإيرانية ترتقي ثلاث مراكز وتحتل المركز العشرين عالميا

طهران/ 1 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - في أحدث تصنيف للاتحاد الشطرنج (سبتمبر)، ارتقى الفريق الوطني الإيراني للشطرنج ثلاث مراكز وجاء بالمرتبة العشرين عالميا لأول مرة في تاريخ اللعبة.

ووفقا للتصنيف فان فريق الشطرنج الإيراني بمعدل 2566 نقطة جاء بالمرتبة العشرين عالميا والثالث آسيويا، فيما يحتل الفريقان الصيني والهندي المركزين الأول والثاني على المستوى الاسيوي.
المنتخب الإيراني للشطرنج كان في بداية عام 2015، بالمركز الـ51 عالميا وفي المرتبة السادسة اسيويا .
وفي قائمة أفضل لاعبي الشطرنج من الرجال، احتل "علي رضا فيروزجا" المركز الـ 37 عالميا و" برهام مقصدلو" المركز الـ 78 فى التصنيف الدولي للشطرنج لشهر سبتمبر .
وفي قسم السيدات تبوءت "سارا خادم الشريعة" بـ2491 نقطة المركز الرابع عشر بين أفضل لاعبات الشطرنج في العالم.

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