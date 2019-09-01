لعبة الشطرنج الإيرانية ترتقي ثلاث مراكز وتحتل المركز العشرين عالميا

ووفقا للتصنيف فان فريق الشطرنج الإيراني بمعدل 2566 نقطة جاء بالمرتبة العشرين عالميا والثالث آسيويا، فيما يحتل الفريقان الصيني والهندي المركزين الأول والثاني على المستوى الاسيوي.

المنتخب الإيراني للشطرنج كان في بداية عام 2015، بالمركز الـ51 عالميا وفي المرتبة السادسة اسيويا .

وفي قائمة أفضل لاعبي الشطرنج من الرجال، احتل "علي رضا فيروزجا" المركز الـ 37 عالميا و" برهام مقصدلو" المركز الـ 78 فى التصنيف الدولي للشطرنج لشهر سبتمبر .

وفي قسم السيدات تبوءت "سارا خادم الشريعة" بـ2491 نقطة المركز الرابع عشر بين أفضل لاعبات الشطرنج في العالم.

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