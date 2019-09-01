القوة البحرية للجيش الإيراني تبدأ تدريبات عسكرية في بحر قزوين

وافادت العلاقات العامة للجيش، بان التدريبات العسكرية لسلاح تجري بهدف تعزيز القدرة القتالية والاستعداد في البحر بمشاركة مجموعة متنوعة من الوحدات البحرية والطيران التابعة للقوة البحرية للجيش ومنها المدمرات والبارجات قاذفات الصواريخ والطائرات ذات الاجنحة الثابتة والمروحيات وكذلك مشاة البحرية والقوات الخاصة.

وتجري المناورات على مساحة 25 الفا و 800 ميل مربع بحري في منطقة الـ 20 بالمائة التابعة لسيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بحر قزوين وسيتم خلالها تنفيذ مختلف الخطط الدفاعية والهجومية لحراسة المياه الاقليمية للبلاد وحفظ خطوط المواصلات البحرية.

ووفقا لهذا التقرير تقوم قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية للجيش بتوفير الدعم والتغطية الجوية اللازمة لمنطقة التدريبات.

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