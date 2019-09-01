رئيس وزراء ارمينيا: نشتري النفط من ايران قريبا

وفي لقاء خاص مع الوكالات الايرانية حضرته مراسل ارنا اكد باشينيان على ضرورة تنمية العلاقات بين يريفان وطهران وخاصة في المجال الاقتصادي وقال ان البلدين لديهما امكانيات اقتصادية كبيرة يمكن استغلالها لتنمية العلاقات بينهما في جميع المجالات الاخرى.

وصرح باشينيان ان هناك العديد من المشاريع بين البلدين لم يتم الافصاح عنها وسيتم تفعيلها قريبا ومنها شراء النفط من ايران وبيع الكهرباء اليها .

ووصف رئيس وزراء ارمينيا اجتماعات الاتحاد الاقتصادي الاوراسيوي بالمهمة ودورها في تطوير العلاقات بين يريفان وطهران وقال ان ارمينيا البلد الوحيد العضو في الاتحاد له حدود برية مع ايران وهذا امرا مهما ويجب الاستفادة من هذه الامكانية وان طريق ارمينيا – ايران الترانزيتي مهما جدا لنقل السلع والبضائع الايرانية الى اتحاد اوراسيا .

وفيما يتعلق بتأثير العقوبات الامريكية ضد ايران على العلاقات بين يريفان وطهران قال باشينيان: ان ارمينيا كانت تتعاون اقتصاديا مع ايران خلال المرحلة السابقة للحظر الامريكي مبينا ان هناك مشاريع غير خاضعة للحظر يجب العمل عليها وان هناك العديد من الشركات الايرانية التي تزاول نشاطها في ارمينيا.

واکد باشینیان ان بلاده لم ولن تشارك في اجراءات ضد ايران وهي دائما كانت تربطها علاقات جيدة معها وتسعى لتنميتها مؤكدا على تنفيذ التزامات ارمينيا حيالها .

انتهى**م م**1049