إيران من بين أفضل خمس دول آسيوية في مجال التكنولوجيا الحيوية

وفي حفل افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للتكنولوجيا الحيوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في قاعة رازي للمؤتمرات اليوم الأحد، صرح مصطفى قانعي قائلا: ان ايران بالمرتبة الثانية في إنتاج الأدوية البيولوجية في آسيا، حيث قامت بإنتاج 22 عقارا في هذا المجال.

وأشار قانعي إلى إنتاج لقاحات للماشية والدواجن والاسماك وقال: بدأ العمل على إنتاج لقاحات للماشية والدواجن والاسماك، موضحا بان القطاع الخاص بدأ في هذا المجال بدعم من لجنة تطوير التكنولوجيا الحيوية في دائرة الشؤون العلمية والتكنولوجيا برئاسة الجمهورية ، وان بعض منتجاتها مثل لقاح طاعون المجترات، دخل الاسواق هذا العام.

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