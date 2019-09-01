ايران تدين المجزرة السعودية ضد الاسرى في سجن ذمار باليمن

وقال موسوي اليوم الأحد، أن السجن المستهدف معروف لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي قامت بزيارته عدة مرات، مضيفا ان قصف السجن جريمة حرب جديدة تضاف الى الجرائم الاخرى التي ارتكبها التحالف السعودي .

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن أسفه للمجزرة السعودية الجديدة، وقال : ان هذه الجرائم ترتكب من قبل الغزاة بالسلاح الامريكي وبعض الدول الغربية، وبالتأكيد فان الشعب اليمني يعتبر هذه الدول شريكة في هذه الجرائم ويجب ان تتحمل المسؤولية.

و ارتكب طيران العدوان السعودي الأمريكي جريمة مروعة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الأسرى في محافظة ذمار.

وشن طيران العدوان في وقت متأخر من مساء السبت وفجر اليوم الأحد سبع غارات على مبنى خاص بالأسرى التابعين له بكلية المجتمع شمال مدينة ذمار.

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