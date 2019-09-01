إطلاق إرنا خدمة الاخبار باللغة الصينية سيعزز الروابط الثقافية بين البلدين

واطلقت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) خدمة الأخبار باللغة الصينية الأسبوع الماضي، باعتبارها الموقع الإخباري الرسمي التاسع للغات الأجنبية للوكالة بالتزامن مع اسبوع الحكومة وعلى اعتاب الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وقال "لو لين تشيوان" ، رئيس جمعية الدبلوماسية العامة الصينية، في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الأحد إن الصين وإيران، كبلدين صديقين، تربطهما علاقات واسعة في مختلف المجالات ، وأن كل خطوة يتم اتخاذها لتطوير العلاقات كما هذه الخطوة القيمة من جانب إرنا، قد تكون ذات أهمية كبيرة لكلا البلدين.

وأضاف: نأمل أن يبعث هذا العمل حياة جديدة لعلاقات البلدين، بما في ذلك في مجال الإعلام والثقافة، وسيجعل الطرفين أكثر وعيا ببعضهما البعض.

ووصف رئيس جمعية الدبلوماسية العامة الصينية، إطلاق إرنا خدمة الاخبار باللغة الصينية، بأنه مهم، قائلا إنه يمكن أن يمنح هذا الموقع، للمتصفحين، فرصة لمعرفة المزيد عن إيران والصين.

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