٠١‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٢:٢٣ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83460735
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سبعة الاف زائر باكستاني يتلقون الخدمات الطبية في سيستان وبلوجستان

سبعة الاف زائر باكستاني يتلقون الخدمات الطبية في سيستان وبلوجستان

زاهدان / 1 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال رئيس جامعة زاهدان للعلوم الطبية ان اكثر من سبعة الاف زائر باكستاني في طريقهم لزيارة الاماكن المقدسة في ايران والعراق تلقوا خلال الشهر الماضي الخدمات الصحية والعلاجية في مراكز محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق ) الطبية.

واضاف الدكتور سيد محمد هاشمي شهري اليوم الاحد لمراسل ارنا تزامنا مع ايام ذكرى استشهاد الامام الحسين علية السلام في شهر محرم الحرام فأن مجاميع طبية وعلاجية وصحية تابعة الى جامعة زاهدان للعلوم الطبية استقرت في المناطق الحدودية وخلال الشهر الماضي قدمت خدماتها لاكثر من سبعة الاف زائر باكستاني.

وشملت الخدمات جميع الامور العلاجية بما فيها علاج الاسنان والارشادات الصحية وتطعيم الاطفال.

وتعتبر محافظة سيستان وبلوجستان الممر البري الوحيد لزائري باكستان الذين يقصدون زيارة المراقد المقدسة في العراق.

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