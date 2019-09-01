سبعة الاف زائر باكستاني يتلقون الخدمات الطبية في سيستان وبلوجستان

واضاف الدكتور سيد محمد هاشمي شهري اليوم الاحد لمراسل ارنا تزامنا مع ايام ذكرى استشهاد الامام الحسين علية السلام في شهر محرم الحرام فأن مجاميع طبية وعلاجية وصحية تابعة الى جامعة زاهدان للعلوم الطبية استقرت في المناطق الحدودية وخلال الشهر الماضي قدمت خدماتها لاكثر من سبعة الاف زائر باكستاني.
وشملت الخدمات جميع الامور العلاجية بما فيها علاج الاسنان والارشادات الصحية وتطعيم الاطفال.
وتعتبر محافظة سيستان وبلوجستان الممر البري الوحيد لزائري باكستان الذين يقصدون زيارة المراقد المقدسة في العراق.
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