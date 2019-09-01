سبعة الاف زائر باكستاني يتلقون الخدمات الطبية في سيستان وبلوجستان

طهران/ 1 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - تجاوزت قدرة محطات الطاقة في البلاد 82 ألف ميغاواط الى أواخر شهر اغسطس مع افتتاح وحدات جديدة، مما يجعل إيران في المرتبة التاسعة في العالم من حيث سعة انتاج الكهرباء.