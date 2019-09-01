طاقة محطات توليد الطاقة في البلاد تجاوزت 82 ألف ميغاواط

ووفقا لقاعدة بيانات وزارة الطاقة، فان سعة محطات توليد الطاقة في البلاد بلغت 82 الفا و61 ميغاواط بحلول نهاية شهر اغسطس الماضي، ومن بينها محطات الطاقة ذات الدورة المركبة بقدرة 25 الف و403 ميغاواط والتي تعتبر أعلى قدرة لتوليد الكهرباء بمعدل (31 بالمائة) .

والوحدات التي تعمل بالطاقة الغازية تبلغ حاليا نسبتها حوالي 30.5 في المئة من مجموع محطات توليد الطاقة في البلاد، حيث تنتج أكثر من 25 ألف ميغاواط من الطاقة المخصصة لهذا القطاع، فيما تشكل الوحدات البخارية لمحطة توليد الكهرباء 19.3 في المائة من الطاقة المخصصة في هذا القطاع وبقدرة 15 الف و829 ميغاواط من بين القطاعات الثلاثة ذات السعة المثبتة الأكبر في البلاد.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطات الطاقة الكهرومائية حاليا 11 ألف و988 ميغاواط، وهو ما يمثل 14.6٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطات الطاقة في البلاد.

وتبلغ السعة الحالية لوحدات التوليد المتفرقة (بما في ذلك 245 ميغاواط من الطاقة الذاتية) الف و563 ميغاواط وسعة محطات الطاقة النووية الف و20 ميغاواط، مما يعني أن هذه الوحدات تمثل حوالي واحد بالمائة من إجمالي الطاقة المخصصة لمحطات الطاقة في البلاد.

و وصلت السعة المثبتة الأخيرة لمحطات الطاقة المتجددة في البلاد إلى حوالي 760 ميغاواط، و طاقة وحدات الديزل إلى حوالي 439 ميغاواط.

السعة الإجمالية لمحطات الطاقة في العالم تبلغ 6 الاف و628 غيغاواط، في حين تبلغ حصة محطات الطاقة الحرارية بقدرة 4 الاف و17 غيغاواط، 61 في المائة.

انتهى