فريق التايكواندو الإيراني يتاهل إلى الدور نصف النهائي

وأنطلقت النسخة الثانية من الألعاب القتالية لمسابقات التايكواندو صباح اليوم الأحد، في مدينة شونغ-جو في كوريا الجنوبية وتستمر يومين.

ويتنافس فريقنا الوطني للتايكواندو في المجموعة الثانية مع منتخبي كوريا الجنوبية وتايوان، حيث تمكن من التغلب عليهما والتأهل إلى الدور نصف النهائي .

وحقق المنتخب الإيراني فوزا بنتيجة 28 – 14 على كوريا الجنوبية ومن ثم هزم تايوان بنتيجة 23 - 16.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب الإيراني مجموعته ليلعب غدا (الاثنين) امام المغرب في الدور النصف النهائي، فيما تتنافس تايوان مع روسيا في المجموعة الثانية.

وستجري منافسات الدور نصف النهائي والنهائي غدا الاثنين.

ويضم المنتخب الإيراني للتايكواندو في بطولة العالم للألعاب القتالية كل من "أمير محمد بخشي" و "عرفان ناظمي" و "كيميا همتي" و"كيميا عليزاده".

وتعتبر "بطولة العالم للألعاب القتالية بتشونغ-جو 2019" في دورتها الثانية منافسة عالية شاملة وفريدة للفنون القتالية في العالم، علما بأن الدورة الأولى للبطولة عقدت في عام 2016.

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