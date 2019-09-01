إيران والعراق يؤكدان ضرورة تسهيل تدفق زوار الأربعين

وحضر الاجتماع الذي استضافه مقر حرس الحدود العراقي في شلمجة، كل من القنصل العام الإيراني في مدينة البصرة العراقية "احمد سياهبوش" ومساعد محافظ خوزستان (جنوب غرب) وحاكم مدينة خرمشهر(التابعة لخوزستان) "كوروش مودت" ومدير حدود شلمجة في العراق العميد "علي خزعل المالكي"، وعدد آخر من المسؤولين الايرانيين و العراقيين، وتقرر اتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل عملية تدفق زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام إلى الأراضي العراقية.

وفي السياق، قال حاكم مدينة خرمشهر خلال الاجتماع انه نظرا لإرتفاع درجة حرارة الجو، يوجد استعداد لتوصيل الكهرباء إلى معبر شلمجة الحدودي لمنع انقطاع التيار الكهربائي.

كما دعا الجانب العراقي لإعادة فتح المنفذ الثاني على حدود شلمجة لتسهيل تدفق زوار الأربعين.

و اشار مودت الي الخطوة الجيدة في الغاء تأشيرات الدخول بين البلدين؛ مضيفا انه زاد عدد المنافذ الحدودية و مواقف السيارات.

كما اكد الاجتماع على تعزيز توفير الكهرباء ومياه الشرب للزوار.

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