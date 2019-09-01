هنية يشيد بمواقف قائد الثورة المساندة للمقاومة الفلسطينية

كما اشاد هنية في رسالته الى اية الله العظمى الخامنئي، بتصريحات سماحته للوفد الزائر من قبل حماس وتاكيده على استعداد ايران لتزويد المقاومة بما تحتاجه اليه في سياق مهامها النضالية.

وجدّد هنية لقائد الثورة الاسلامية التاكيد على مواقف الحركة المبدئية والثابتة في الصمود على نهج المقاومة الى جانب جميع القوى المنادية بالحق والعدالة والحرية، وفي طليعتها الجمهورية الاسلامية الايرانية، حتى تحقيق النصر النهائي.

وتقدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الى الباري تعالى بالشكر والثناء على "نعمة وجود قائد الثورة الاسلامية"؛ سائلا العلي القدير ان يحفظ سماحته من البلاء ومكر الاعداء الجائرين والمستبدين.

كما اعرب عن تقديره لحسن الضيافة والترحيب الذي لقيه وفد حماس الزائر من قبل سماحة القائد وسائر المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

و وصف هنية تصريحات اية الله العظمى الخامنئي خلال استقباله وفد المقاومة الاسلامية، بانها فتحت آفاقا واسعة امام المسؤولين (في حماس) وخلّفت نتائج ايجابية كثيرة على الصّعد الستراتيجية والميدانية في ساحات المواجهة امام العدو الصهيوني.

وفي الختام اعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن تمنياته بالخير واليُمن لقائد الثورة الاسلامية وتحقيق جميع تطلعاته والامة الاسلامية في النصر والاقتدار والامن والرخاء والقضاء على الاعداء وتحرير فلسطين والقدس الشريف.

انتهى ** ح ع