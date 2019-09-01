حماس : تصريحات نتنياهو تؤكد حجم التحدي الذي يواجهه القضية الفلسطينية

وأكد قاسم في تصريح له اليوم، أن "ما صرح به نتنياهو بأنه لن يخلي أي مستوطن من بيته في الضفة الغربية، لن توقف ثورة شعبنا المتواصلة حتى اقتلاع كل المستوطنين من الأرض الفلسطينية، كما فعل بمستوطنات قطاع غزة عام ٢٠٠٥م".

وأضاف، أن حديث نتنياهو يؤكد أهمية ما تطالب به كل القوى الوطنية، من ضرورة وقف السلطة لسياسة التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية، و وقف ملاحقتها للمقاومة هناك، وأن تتخذ خطوات عملية لتطبيق ذلك.

وأردف، أن "شعبنا اتخذ قراراً نهائياً بطرد الاحتلال من أرضه، وكل الحديث عن ضم الضفة الغربية سيتبخر أمام نار المقاومة المشتعلة في الضفة الغربية".

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