وزير الطاقة يقوم بزيارة موسكو اليوم

ويتوقع ان يلتقى اردكانيان، بوصفه الرئيس الايراني للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وروسيا، يلتقي بوزير الطاقة الروسي "الكساندر نوفاك" باحثا معه في اخر المستجدات حول المشاريع الثنائية المقررة خلال الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة.

يذكر ان ايران وقعت خلال الايام الاخيرة مذكرة تفاهم مع الامين العام لاتحاد اوراسيا الاقتصادي، تنصّ على تفعيل التجارة الحرة بين الجانبين اعتبارا من 26 اكتوبر القادم.

وفي السياق نفسه، ينوي وزير الطاقة الايراني خلال زيارته الحالية لروسيا اللقاء مع الامين العام لاتحاد اوراسيا لاستعراض اخر المستجدات بشان التعاون الثنائي بين الجانبين.

انتهى ** ح ع