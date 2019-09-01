حزب الله يدمر آلية عسكرية "اسرائيلية" على طريق افيفيم شمالي الاراضي المحتلة

وجاء في بيان صادر عن حزب الله، ان "مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ظاهر، قامت عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1أيلول 2019، بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها".

في المقابل، وجهت وسائل إعلام تابعة للكيان الصهيوني أوامر للجنود "الاسرائيليين" على الحدود الشمالية لاتخاذ إجراءات "تلقي ضربة"، وتحسباً لأي هجمات إضافية؛ بحسب ما افاد به موقع الميادين الاخباري.

وذكرت وسائل اعلام صهيونية انه "تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، و وقع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين نتيجة هجوم حزب الله".

ونقلت المصادر ذاتها عن معلقين لديها "لا نعتقد أن هذا هو رد حزب الله أو ما أشار اليه نصر الله في خطابه الأخير".

وتعرضت الاجواء اللبنانية الاحد الماضي (25 اب / اغسطس) الى اعتداء من قبل طائرتين مسيرتين "اسرائيلتين"، سقطتا في الضاحية الجنوبية؛ دون ان يسفر حادث سقوط الطائرة الاولى عن اضرار فيما تسبب سقوط الطائرة المسيرة الثانية في اضرار داخل مكتب حزب الله جنوبي العاصمة بيروت.

وفي معرض الرد على هذا العدوان، اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مخاطبا قادة الكيان الصهيوني بان المقاومة دخلت مرحلة جديدة في مواجهة العدو، وان " الاسرائيلي يجب ان يدفع ثمن اعتدائه وان كل التهديد والتهويل لن يمنع حصول رد من المقاومة".

الى ذلك، ندد رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون بهذا العدوان؛ مؤكدا حق بلاده في الدفاع والرد.

انتهى ** ح ع