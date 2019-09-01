إيران عازمة على تعزيز تعاونها مع دول الجوار

وفي تصريح للمراسلين على هامش الإجتماع الحادي عشر للجنة تنسيق العلاقات الإقتصادية الخارجية مساء اليوم الأحد، قدم أنصاري شرحا عن تفاصيل الإجتماع وقال، ان هذا الإجتماع انعقد بحضور سفراء إيران لدى أرمينيا وأذربيجان وكذلك محافظي أردبيل وكيلان وآذربايجان (شمال و شمال غرب) وجرت محادثات جيدة حول تعزيز العلاقات بين إيران مع هذين البلدين وإزالة العقبات في هذا المسار.

وفيما أشار الى النقاشات الجادة التي تمت خلال هذا الإجتماع حول النهوض بالتعاون المصرفي والجمركي وكذلك التعاون في مجال الطاقة وترانزيت السلع والتجارة، أكد أنصاري، ان علاقات إيران مع أذربيجان وأرمينيا ودية ومتنامية؛ مضيفا: اننا نشهد تعزيز التعاون بين إيران وهتين الدولتين في مجال السياحة، والصحة، والتجارة وما الى ذلك.

ولفت مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الإقتصادية، أن التبادل التجاري الإيراني مع أذربيجان وأرمينيا تفوق قيمته المليار دولار؛ مضيفا ان الطريق الهام لترانزيت السلع بين إيران وأرمينيا قيد الإكمال؛ مما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى احتمال انضمام إيران إلى الاتحاد الأوراسي؛ مضيفا أن تحقيق هذا الأمر سيمهد الطريق لزيادة التعاون الإيراني مع أرمينيا وروسيا وقيرغيزستان وروسيا البيضاء وغيرها من الدول.

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