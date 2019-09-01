ظريف : خلافا للاوروبيين، تجمعنا علاقات شاملة وستراتيجية مع روسيا والصين

وفي تصريح للصحفيين عقب اجتماعه اليوم الاحد مع اعضاء لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية النيابية، اكد ظريف انه لو تمكن الاوروبيون من تنفيذ التزاماتهم، سيتم الغاء الخطوة الثالثة الايرانية (في تقليص التعهدات ازاء الاتفاق النووي).

ولفت الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تحمل رؤية واحدة حيال كافة الدول المتبقية في الاتفاق النووي، وانما تفصل حساب الصين وروسيا في هذا الخصوص.

واكد وزير الخارجية، ان المعني في تنفيذ التعهدات في اطار مجموعة 4+1، هي الدول الاوروبية الثلاث من اعضاء الاتفاق النووي والاتحاد الاوروبي؛ والتي لم تتخذ حتى الان خطوة هامة ومقبولة رغم محاولاتها؛ مضيفا انه لو تمكنت (هذه الدول) من القيام بذلك خلال الفرصة القصيرة المتاحة، عند ذلك ستعيد الجمهورية الاسلامية النظر ايضا في تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص تعهداتها.

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