روحاني يسلّم البرلمان لائحة التعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين

وافاد الموقع الاعلامي الرسمي لرئاسة الجمهورية، ان اللّائحة التي ارسلت اليوم الاحد من قبل الرئيس روحاني الى مجلس الشورى الاسلامي، تنص على الاتفاق الموقع بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهوريات اذربيجان وكازاخستان وروسيا وتركمانستان للتعاون المشترك في مجالي الشحن والنقل.

وكان مجلس الوزراء الايراني قد صادق على هذه اللائحة خلال اجتماعه المنعقد في 17 ابريل 2019؛ وذلك انطلاقا من اهمية التعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين في مجالي الشحن والنقل وبما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية لهذه البلدان.

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