شمخاني يعلّق على عملية حزب الله ضد قوات الكيان الصهيوني

وفي تصريح له اليوم اشار شمخاني الى ممارسات اميركا والكيان الصهيوني الشريرة في الخليج الفارسي ومنطقة الشام وقال، ان التصدي للطائرة الاميركية المسيرة التي اخترقت الاجواء الايرانية وتاديب الكيان الصهيوني من قبل حزب الله ، يمثلان ترجمة لارادة جبهة المقاومة لمواجهة التهديدات والنيران المؤججة من قبل مزعزعي الامن في المنطقة.

ووصف امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني حزب الله لبنان تيارا اصيلا وذكيا وصاحب رصيد شعبي قوي واضاف، ان صون المنافع والعمل على اساس مصالح الشعب اللبناني هو النهج المحوري لحزب الله في اتخاذ القرارات السياسية والدفاعية.

وقبل ساعات افاد بيان صادر عن المقاومة الإسلامية اللبنانية: انه عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1أيلول 2019 قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها.

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