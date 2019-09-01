بدء توجه الزوار الايرانيين من معبر شلمجة من دون تاشيرات

وافاد مساعد محافظ خوزستان والحاكم الخاص لمدينة خرمشهر في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم الاحد، ان زوار كربلاء والعتبات المقدسة في العراق بامكانهم العبور من معبر شلمجة مصطحبين معهم جوازات سفرهم من دون الحاجة الى تاشيرة الدخول.

واضاف كورش مودت، ان رعايا سائر الدول الذين يعتزمون زيارة العراق يتوجب عليهم تهيئة تاشيرات الدخول في دولهم ومن ثم مراجعة معبر شلمجة للتوجه الى العراق.

يذكر ان معبر شلمجة الواقع على بعد 15 كم من مدينة خرمشهر يعد اهم معبر لمحافظة خوزستان (جنوب غرب) مع العراق وقد عبر منه اكثر من 535 الف زائر ايراني واجنبي للمشاركة في اربعينية الامام الحسين (ع) في العام الماضي.

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