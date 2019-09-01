وزير الخارجية الايراني يصل الى موسكو

ومن المقرر ان يتباحث ظريف مع نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال الزيارة حول تطوير العلاقات الثنائية وكذلك احدث التطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي وخفض التوترات الاقليمية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد قام خلال الفترة الاخيرة بجولتين احداهما الى اوروبا وشملت فنلندا والسويد والنرويج وفرنسا والثانية الى شرق اسيا وشملت الصين واليابان وماليزيا.

وتباحث ظريف خلال هاتين الجولتين مع كبار المسؤولين في هذه الدول حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمها الاتفاق النووي والامن في المنطقة.

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