ظريف: روسيا وقفت الى جانب ايران في الايام الصعبة دوما

وفي تصريح ادلى به فور وصوله الى موسكو، مساء الاحد، اعتبر ظريف زيارة الوفد الايراني الى موسكو مؤشرا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين حيث تبلورت علاقات جديدة على اساس سياسة قادتهما.

واكد وزير الخارجية الايراني بان ايران لن تنسى ابدا اصدقاءها الذين وقفوا الى جانبها في الايام الصعبة وقال، انه سيتم خلال هذه الزيارة بحث تنمية العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خلال اللقاءات مع المسؤولين الروس.

واشار الى ان وزير الطاقة رئيس الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة رضا اردكانيان يرافق الوفد في هذه الزيارة واضاف، انه سيتم خلال الزيارة على اعتاب الاجتماع الثلاثي بين ايران وروسيا وتركيا في آستانا (نور سلطان)، اجراء التنسيقات اللازمة بين البلدين في مجال القضايا الاقليمية خاصة سوريا واليمن وافغانستان واعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان والبحث بشان تنمية العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية.

واشار ظريف الى لقائه المسؤولين الصينيين للبحث حول تطورات الاتفاق النووي، وقال انه سيطلع نظيره الروسي سيرغي لافروف على المستجدات المتعلقة بهذا الاتفاق.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني قام خلال الفترة الاخيرة بجولتين؛ اوروبية شملت فنلندا والسويد والنرويج وفرنسا، واسيوية شملت الصين واليابان وماليزيا.

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