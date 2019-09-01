وزير الطاقة الايراني: سنبحث مع الروس حول محطة "سيريك" للكهرباء جنوب البلاد

وقال اردكانيان في تصريح للصحفيين خلال وصوله ضمن الوفد الايراني برئاسة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الى موسكو مساء الاحد، سنبحث خلال الزيارة التوقيع على ملحق اتفاقية انشاء محطة الكهرباء "سيريك" بطاقة 1400 ميغاواط في محافظة هرمزكان جنوب ايران بالاستفادة من تسهيلات الحكومة الروسية.

واضاف، ان الاجراءات القانونية لمراحل انضمام ايران الى اتحاد اوراسيا الاقتصادي قد انجزت قبل 4 ايام ومن المقرر البحث مع امين عام الاتحاد حول سبل ومراحل تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد وايران.

واكد رئيس الجانب الايراني للجنة التعاون الاقتصادي مع روسيا قائلا، سنستفيد من هذه الفرصة لنتابع مع وزير الطاقة الروسي نتائج الاجتماعات الثنائية التي عقدت قبل عدة اشهر بين ايران وروسيا في طهران واصفهان.

وقال وزير الطاقة الايراني، ان اعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وروسيا والقطاع الخاص في البلدين يؤكدون على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة.

ومن المقرر ان يبحث وزير الخارجية الايراني خلال الزيارة بشان تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية ودراسة احدث تطورات الاتفاق النووي والسبل الكفيلة بخفض التوترات الاقليمية.

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