ايران تحتل المرتبة العاشرة في انتاج الصلب في العالم

وفي كلمته الاحد خلال مراسم افتتاح المعرض الدولي للصلب والمعادن والصب والمكائن والصناعات ذات الصلة، المقام في مدينة اصفهان وسط ايران، قال خليفة سلطاني، اننا نحظى بمرتبة جيدة من حيث الانتاح الكمي لكن الامر ليس كذلك من حيث الانتاج النوعي.

واضاف، لقد احتلت ايران المرتبة العاشرة في انتاج الصلب في العالم خلال العام الجاري.

وقال خليفة سلطاني، لقد تخطينا خلال العام الاخير فرنسا وايطاليا والمكسيك وعددا اخر من دول شرق اسيا من حيث انتاج الصلب.

وتابع قائلا، ان الدول المتقدمة على ايران في انتاج الصلب هي الصين واميركا وروسيا والهند من حيث السعة والامكانيات المنجمية وهنالك ايضا 4 دول وهي كوريا الجنوبية والمانيا واليابان والبرازيل يمكننا التنافس معها.

انتهى ** 2342