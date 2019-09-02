ضبط 12 ألفا و130 كغم من المخدرات جنوب البلاد

وقال سكرتير مجلس التنسيق لمكافحة المخدرات في بوشهر، إنه من بين المخدرات التي تم كشفها، حوالي 11 طنا في المنطقة البحرية بالمحافظة بواسطة أجهزة مكافحة الاستخبارات.

وقال أرسطو تركمان منش، متحدثا إلى وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الاثنين: تم الاستيلاء على معظم المخدرات من قبل شرطة مكافحة المخدرات ودائرة الأمن والقاعدة البحرية وقوات الحرس الثوري .

كما أشار ايضا الى ضبط 46 مليونا و703 الاف و823 قرص من اقراص الهلوسة من قبل مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية لمحافظة بوشهر.

وأضاف تركمان منش: خلال هذه العمليات، تم تفكيك 22 عصابة تتاجر بالمخدرات وتمت مصادرة 52 مركبة ودراجات نارية واعتقال الف و272 شخصا فيما يتعلق بجرائم المخدرات في المحافظة.

انتهى